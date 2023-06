Stiri pe aceeasi tema

- Greva generala din Educatie continua, au anuntat duminica reprezentantii federatiilor sindicale. Ei fac apel la clasa politica sa isi schimbe discursul si sa isi asume ca „educatia va fi prioritate nationala”.

- Greva generala din Educație a intrat, luni, in a doua saptamana. In urma negocierilor, Guvernul a anunțat ca a elaborat un proiect de OUG prin care sa ofere angajaților din Educație carduri sub forma de vouchere, apoi prime, refuzate de protestatari.

- Sindicalistii atrag atentia ca miscarile de strada vor continua si saptamana viitoare, existand riscul ca Evaluarea Nationala si Bacalaureatul sa fie afectate daca Guvernul nu va raspunde afirmativ solicitarilor legate de salarizare.

- Sindicalistii din Educația au anunțat, joi, dupa o noua runda de negocieri ca decizia privind incheierea grevei va fi luata doar cand Guvernul va veni cu o hotarare foarte clara, cu "un raspuns clar la solicitarile noastre".Dupa apelul lansat de premierul Nicolae CIuca, de a avea rabdare inca o luna…

- Sindicalistii din Educatie vor organiza joi un protest in Piata Victoriei, in cadrul mitingului urmand sa fie anuntat raspunsul sindicatelor cu privire la oferta Guvernului, au anunțat liderii FSE.

- Prima zi de greva generala in școli pare sa fi fost invizibila pentru guvernanți. Nu s-a discutat nimic, nu au continuat negocierile, nu s-a facut nicio propunere care sa rezolve problema. Astazi, premierul se intalnește cu reprezentanții parinților și ai elevilor, la Guvern. La randul lor, sindicaliștii…

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a precizat pentru Edupedu.ro ca sindicatele din Invațamant nu au primit astazi vreo invitație pentru o eventuala discuție... The post Greva generala din școli continua marți. Sindicaliștii din Educație amenința ca ies in strada appeared…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 18 mai, ca nu a fost anunțat ca urmeaza o greva generala in sistemul de sanatate. El s-a referit la discuțiile avute cu reprezentanții Sanitas, dar greva a fost anunțata de Federația Solidaritatea Sanitara.„Eu nu am o informatie legata de o greva…