Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Cartel Alfa Bogdan Hosu a afirmat, marți, ca actuala formula de calcul propusa de Guvern va duce la inghețarea salariului minim intr-o anumita perioada de timp. El i-a propus premierului Ludovic Orban sa revina la varianta ca din 2020, salariul minim garantat brut sa fie de 2260 de lei."Mecanismul…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat marți, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, care sunt cele 3 scenarii discutate de Guvern, in cadrul Consiliului Național Tripartit, pentru majorarea salariului minim brut pe țara din 2020. Formula finala nu a fost inca stabilita.…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat marți, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, care sunt cele 3 scenarii discutate de Guvern, in cadrul Consiliului Național Tripartit, pentru majorarea salariului minim brut pe țara din 2020. Formula finala nu a fost inca stabilita.…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- "Confederatia Patronala "Concordia", confederatie patronala reprezentativa la nivel national, ce reuneste unii dintre ce mai mari angajatori din Romania, isi exprima ingrijorarea cu privire la modul intempestiv cu care Guvernul promoveaza majorarea salariului minim pe economie cu aplicabilitate de…

- Blocul National Sindical a sustinut în cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, desfasurat, luni, la Palatul Victoria, ca salariul minim brut pe economie, de la 1 ianuarie 2020, sa fie 2.495 de lei, fata de propunerea Guvernului - 2.

- Blocul National Sindical a sustinut in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, desfasurat, luni, la Palatul Victoria, ca salariul minim brut pe economie, de la 1 ianuarie 2020, sa fie 2.495 de lei, fata de propunerea Guvernului - 2.262 de lei, a declarat presedintele Blocului…