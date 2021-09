Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret” anunta ca vor da in judecata statul daca angajatii din invatamant vor fi obligati sa faca teste Covid-19 pe banii lor. „Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie “Spiru Haret” anunta ca vor da in judecata statul daca angajatii din invatamant vor fi obligati sa faca test...

- Furnizorii de servicii sociale publici și privati au obligația de a solicita personalului din centrele rezidențiale dovada vaccinarii, rezultatul unui test negativ sau dovada trecerii prin boala in ultimele șase luni, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența care aintrat miercuri, in prima lectura…

- Guvernul vrea ca furnizorii de servicii sociale publici și privați sa fie obligați sa solicite personalului din centrele rezidențiale dovada vaccinarii, rezultatul unui test negativ sau dovada trecerii prin boala in ultimele șase luni. Proiectul de OUG care ar urma sa modifice legea 55/2020 prevede…

- Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ solicita ministrului sanatații, Ioana Mihaila, sa verifice cifrele privind vaccinarea anti COVID-19 inainte sa dea declarații in mass-media, potrivit carora numarul angajaților din invațamant care s-au vaccinat este foarte mic. Conform unui chestionar…

- Elevii si angajatii din unitatile de invatamant ar trebui sa fie testati saptamanal, la scoala, de catre angajatii Directiei de Sanatate Publica (DSP), pentru a evita raspandirea virusului in mediul propice reprezentat de unitatile de invatamant, este de parere presedintele Federatiei Sindicatelor…

- Sindicatele din Educație avertizeaza ca marirea de salarii care trebuia sa se acorde in acest sector inca din 2020 a fost “sarita” și anul acesta, ceea ce poate genera acțiuni de protest. Un profesor debutant are in acest moment un salariu de doar 2.300 de lei pe luna, intrucatmajorarea de salarii in…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, ca presedintele Colegiului Medicilor sustine masura ca medicii nevaccinati anti-COVID sa fie obligati sa se testeze pe banii lor. "Presedintele Colegiului Medicilor sustine aceasta masura si chiar l-am rugat sa faca un chestionar printre…