Sindicat: Există riscul ca angajații din învățământ să nu primească salariile la timp! Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, in numele celor peste 300.000 de salariați din invațamant ale caror drepturi și interese le reprezinta, cer public Ministerului Educației sa explice de ce nici pana la ora actuala kit-ul de actualizare a programului de calcul al salariilor EDUSAL nu a fost trimis in teritoriu și cine se face vinovat pentru aceasta situație. ”Este inadmisibil ca pana astazi, 8 februarie, unitaților de invațamant sa nu li se livreze programul de salarizare. Din informațiile primite, secretarele și contabilele spun… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

