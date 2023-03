Stiri pe aceeasi tema

- ■ sub sloganul „Viața conteaza”, parlamentarii au modificat Legea apelor ■ printre inițiatorii actului normativ se numara și deputatul Laurențiu Leoreanu ■ legea modificata prevede obligativitatea marcarii zonelor de exploatare a balastului ■ Deputatul PNL, Dan Laurențiu Leoreanu, se numara printre…

- ■ 36,4 miliade de euro pentru 490 de proiecte stau la dispoziție ■ e vorba de fonduri pe opt programe naționale și tot atatea regionale ■ ele vizeaza infrastructura rutiera, modernizarea rețelelor de apa și canalizare, construirea sau reabilitarea de spitale regionale și reabilitarea infrastructurii…

- Corpul neinsufletit al unui barbat a fost scos din Bistrita, luni, 20 februarie, in localitatea Savinesti, din comuna Poiana Teiului, de pompierii nemteni. Politistii urmeaza sa stabileasca identitatea victimei. “In jurul orei 09:00, pompierii au fost inștiințați despre faptul ca in localitatea Savinești…

- ■ deputatul Laurențiu Leoreanu afirma ca PNL susține legile educației, aflate in acest moment in dezbatere publica ■ alesul nemțean reafirma decizia formațiunii pe care o reprezinta de a majora salariile din educație ■ Deputatul PNL, Dan Laurențiu Leoreanu, reafirma susținerea de catre formațiunea pe…

- Un biciclist prieten cu Bachus a fost victima unui eveniment rutier soldat cu ranirea sa, joi, 26 ianuarie, pe un drum comunal din Bozieni. Barbatul in varsta de 37 de ani, care se deplasa pe o bicicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat. “La data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 19:00,…

- ■ noul proiect al Legii Educației prevede depolitizarea funcțiilor de conducere din Educație ■ lucrul ar fi benefic, daca s–ar petrece și in realitate ■ Conform draftului noii Legi a educației, aflat in dezbatere publica, directorii de școli și inspectorii școlari, la modul teoretic, nu vor mai putea…

- ■ verificarile politistilor in ceea ce priveste legalitatea transporturilor si respectarea legalitatii provenientei lemnului au avut rezultate In urma unor controale efectuate de politisti s-a demonstat ca afaceristii din domeniul lemnului au riscat, incalcand legislatia, in speranta unor profituri…

- Putem avea pretenția de la tinerii la inceput de viața sa știe cum sa puna la cale un buget adecvat pentru o viața financiara fara griji? Foarte puțini parinți discuta in mod real despe bani și budgeting cu copiii lor. De cele mai multe ori toate informațiile pe care un tanar de 18 ani […] Articolul…