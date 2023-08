Stiri pe aceeasi tema

- Ramas fara bucatarie din toamna anului trecut, Institutul Oncologic din Capitala a apelat la o firma de catering, abonata la contracte cu spitale, școli și gradinițe publice, pentru a livra mancarea pacienților. Saptamana asta, la meniul bolnavilor de cancer din secția de terapie intensiva a fost adaugat…

- Avocatul liberal Ciprian Dobre a fost numit joi, 3 august, prin Hotarare de Guvern, in funcția de prefect al județului Mureș. In aceeași ședința de Guvern, premierul Marcel Ciolacu l-a numit pe medicul veterinar Vasile Oprea (PSD) in funcția de subprefect al județului Mureș. Ciprian Dobre este licențiat…

- Grupa sindicala din județul Mureș a Sindicatului Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului (SAONRC) a anunțat ca participa la greva japoneza din perioada 17-21 iulie, declanșata la nivel național, insa nu in toate județele. In Targu Mureș sunt 13 membri de sindicat, dintre care 9 se…

- Sindicaliștii au primit o noua propunere din partea Guvernului, insa profesorii din strada transmit ca nu au incredere in promisiuni și cer ca oferta sa fie prevazuta intr-un act normativ. In timpul negocierilor de vineri, Guvernul le-a propus liderilor de sindicat o noua oferta, anume carduri de 1.500…

- Reprezentanții parinților, ai elevilor și sindicatele din Invațamant au discutat marți cu ministrul Educației despre calendarul examenelor naționale. Ligia Deca a declarat ca, de la momentul adoptarii ordonanței privind majorarile salariale ale profesorilor și pana acum, 15 mii de persoane din sistemul…

- Guvernul Romaniei a aprobat recent, in data de 20 aprilie 2023, printr-o Hotarare, procedura privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Balaușeri in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Ne-am facut mult mai rai! E concluzia pe care o trag observand comportamentul celor din jurul meu, fie din viața de zi cu zi, fie a celor din online. Setea de care dam dovada in consumul de știri negative și promovarea lor este una de dromader deshidratat! Parca ne place sa vedem raul din orice […]…

- Miercuri, 17 mai, intre orele 11:00 si 13:00, va avea loc o greva de avertisment in toate școlile in care exista membri de sindicat ai Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI). Cele trei mari sindicate din invațamant (Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din…