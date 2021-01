Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" au solicitat conducerii organizatiei sindicale sa inceapa demersurile pentru organizarea de actiuni de protest, in cazul in care guvernul nu va decide, pana la adoptarea Legii Bugetului pe 2021, majorarea

- De ultima ora! Sindicalistii din ”Spiru Haret” anunta actiuni de protest daca Guvernul nu majoreaza salariile din invatamant Membrii Federatiei Sindicatelor din Educatie (FSE) „SPIRU HARET” au solicitat conducerii organizatiei sindicale sa inceapa demersurile pentru organizarea de actiuni de protest,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, care reprezinta 165.000 de angajati din educatie, se pregateste pentru declansarea actiunilor de protest in perioada urmatoare si condamna politica de austeritate pe care noul guvern al Romaniei intentioneaza sa o puna in aplicare. Sindicalistii atrag atentia…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) condamna politica de austeritate pe care noul Guvern al Romaniei intentioneaza sa o puna in aplicare si se pregateste pentru declansarea actiunilor de protest in perioada urmatoare, potrivit unui comunicat al sindicalistilor, remis joi AGERPRES.…

- Angajatii din invatamant nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva Covid-19, intr-un procent de peste jumatate (56,3%) dintre aceștia, conform unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, care a avut loc in perioada 16 – 21 decembrie 2020, relateaza Agerpres. „Federatia…

- Mai mult de jumatate dintre dintre angajatii din invatamant, 56,3%, nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva Covid-19, insa peste 40% doresc revenirea la scoala, conform unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", informeaza Agerpres. Un sondaj realizat de Federatia…

- Sindicaliștii din Invațamant cer Guvernului sa aiba in vedere alocarea unui buget mai mare pentru Educație, in structurarea bugetului de stat pe 2021, iar in contextul mutarii activitaților didactice in on-line solicita sporuri specifice pentru dascali. "Va rugam sa aveți in vedere faptul ca, de la…

- Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a facut un chestionar la care au participat 8.500 de cadre didactice, iar principala concluzie a acestui studiu este ca 66,2% dintre repondenti spun ca au nevoie de cursuri de perfecționare pentru a putea preda online. Sindicaliștii „Spiru Haret ” a…