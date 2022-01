Sindicaliștii din Poliție critică dur noile reguli de folosire a girofarului Sindicaliștii din Poliție, in scandal cu șeful Poliției Capitalei. Aceștia critica noile reguli de folosire a sirenei și girofarului, anunțate vineri, 14 ianuarie, de chestorul Bogdan Berechet, dupa tragicul accident provocat de un agent in Capitala. Sindicaliștii susțin ca noile masuri ce vizeaza controlul folosirii girofarului și sirenei ar putea duce la creșterea timpilor de […] The post Sindicaliștii din Poliție critica dur noile reguli de folosire a girofarului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii de la Europol critica dur decizia șefului Poliției Capitalei privind utilizarea girofarului. Este o decizie aberanta, evidențiaza prostia, va duce la intarzieri in misiuni, susțin reprezentanții polițiștilor.

- Decizia șefului Poliției Capitalei privind utilizarea girofarului, masura la care s-a recurs dupa accidentul in care a fost implicata o mașina de Poliție și care a dus la decesul unei adolescente, starnește nemulțumirea sindicaliștilor de la Europol. Aceștia susțin ca este o decizie aberanta, evidențiaza…

- Miniștrii Sorin Cimpeanu (Educație) și Alexandru Rafila (Sanatate) au anunțat, vineri, intr-o conferința de presa comuna, noile reguli in care copiii vor merge la școala in contextul pandemiei COVID-19. ”Schimbarile care urmeaza sa fie publicate in cateva ore, in rezumat: Ne-am decuplat atat de rata…

- Producatorii de whiskey irlandez, ciocolata belgiana si marcile de cafea europene se ingramadesc sa respect noile reglementari privind importurile de alimente si bauturi pe piata chineza, iar multi se tem ca bunurile lor nu vor mai putea intra pe piata gigantului asiatic in conditiile in care se apropie…

- Noile reguli pentru romanii care se intorc in țara intra in vigoare astazi. - Sosirea in Romania a persoanelor care vin din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiana, aflate in zonele VERDE și GALBEN: NU intra in carantina persoanele…

- Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) susțin ca eforturile de redresare a industriei au fost zadarnicite de adoptarea noilor reguli privind intrarea pe teritoriul Romaniei. Potrivit ANAT, adoptarea noilor reguli privind intrarea pe teritoriul Romaniei arunca in aer orice…

- Apelul facut marți seara de sindicatul Europol vine in contextul in care un barbat a cerut Ministerului Afacerilor Interne sa-i spuna daca presedintele Klaus Iohannis a fost sanctionat pentru ca nu a purtat masca de protectie la Congresul PNL din 25 septembrie, iar Poliția i-a transmis barbatului ca…

- DOCUMENT: CNSU a emis o noua hotarare pentru restricții la malluri, benzinarii și alte magazine nealimentare. Noile reguli Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, luni, o noua hotarare pentru introducerea certificatului verde la malluri, benzinarii și alte magazine nealimentare. …