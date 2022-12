Sindicaliștii din Olt, revoltați de decizia italienilor de la Prysmian de a aduce 200 muncitori din Asia Grupul Prysmian, care a preluat in 2005 fabricile de la Slatina deținute de Pirelli, va angaja, anul viitor, circa 200 de muncitori aduși din Asia, o decizie care a starnit revolta sindicaliștilor locali. Asiaticii au trecut deja de selectia companiei cu capital italian, urmand sa fie aduși cat de curand la Slatina. „Este vorba despre Prysmian. Sunt mai multe anunturi de angajari operatori. Este vorba despre operatori pe linie (…) Prysmian a ales sa aduca 200 de muncitori din Orient. Partea de interviuri a fost finalizata si urmeaza sa vina in fabrica”, a declarat presedintele Sindicatului Cartel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

