Greva din Educație continua, au declarat liderii de sindicat care au fost la negocierile de miercuri seara, la Palatul Victoria. Oferta Guvernului, de a majora salariile profesorilor cu 1000 de lei brut (585 lei net) pentru cadre didactice și 400 lei pentru personalul din invațamant nu a fost acceptata de greviști. Nicolae Ciuca a anunțat, […] The post Sindicaliștii din Educație au refuzat oferta Guvernului, dar Executivul adopta oricum ordonanța cu majorarile promise appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .