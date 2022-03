Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1,6 milioane de oameni au fugit din Ucraina in Polonia de la inceputul razboiului, a anunțat sambata Poliția de Frontiera din Polonia, citata de BBC. Din primele informații, se pare ca in țara au ramas aproximativ un milion de refugiați, iar restul au plecat deja in alte țari. Numarul persoanelor…

- Justiția din Portugalia a anuntat, vineri, ca in urma unor percheziții, a fost arestat rabinul comunitatii evreiești din Porto, in cadrul unei anchete privind naturalizarea descendentilor evreilor, de care ar fi beneficiat și miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul clubului de fotbal Chelsea,…

- Datele Inspectoratului General al Politiei de Frontiera arata ca puțin peste o cincime dintre refugiații ucraineni care au intrat in Romania dupa ce au fugit de razboiul din țara lor se mai afla pe teritoriul nostru. Cei mai mulți au plecat mai departe, in alte țari, iar in Romania se mai afla, in clipa…

- 100 de refugiați din Ucraina vor ajunge zilele urmatoare in stațiunea montana Sinaia. Apoi iși vor continua drumul la Cascais, oraș din Portugalia infrațit cu Sinaia. Anunțul a fost facut de Vlad Oprea, primarul din Sinaia: "Ce inseamna cu adevarat orașe infrațite!100 de refugiați din…

- Refugiatii ucraineni care fug din calea invaziei ruse vor fi supusi unor teste de diagnosticare pentru COVID-19 in termen de 48 de ore de la intrarea lor in Italia, unde li se va oferi tuturor posibilitatea sa se vaccineze, potrivit unei directive a Ministerului italian al Sanatatii, care avertizeaza…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, ca Romania este un exemplu extraordinar de solidaritate in Europa, mentionand ca tara noastra a ajutat nu numai refugiatii din Ucraina, dar si Republica Moldova. “Romania a oferit un exemplu induiosator pentru intreaga lume cand…

- Ministerul ucrainean al Transformarii Digitale a anuntat miercuri ca banci ucrainene au fost vizate de un atac cibernetic de tip “Denial of Service” (DDOS), informeaza Reuters. Mai multe site-uri ale unor instituții de stat, inclusiv cele ale guvernului, parlamentului si Ministerului Afacerilor Externe…

- Compania aeriana KLM a anunțat ca a suspendat toate cursele spre Ucraina, din cauza situației explozive din zona. ”KLM nu va mai asigura curse spre si dinspre Ucraina. Decizia a fost luata ca urmare a modificarii recomandarilor de calatorie, care sunt acum la gradul de alerta rosie. Nu se stie cand…