Sinaia: 24 de turiști, inclusiv 12 copii, coborâți de jandarmii montani de la Cota 1400 Jandarmii montani au coborat 24 de turisti, inclusiv 12 copii, de la Cota 1400 in statiunea Sinaia, dupa ce instalațiile de transport pe cablu au ramas fara curent electric. Actiunea s-a desfasurat miercuri dupa-amiaza, dupa ce turistii nu au putut cobori cu instalatiile de transport pe cablu, din cauza unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica. “Neputand fi apreciat timpul necesar remedierii defectiunii si dat fiind faptul ca noaptea se apropia, jandarmii montani aflati in timpul serviciului au luat hotararea de a transporta in siguranta turistii, dintre care si 12 copii cu varste cuprinse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

