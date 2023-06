Stiri pe aceeasi tema

- O drona a fortelor aeriene americane, controlata de inteligenta artificiala, a decis sa isi „ucida" operatorul pentru a-l impiedica sa intervina in eforturile sale de a-si indeplini misiunea, in cadrul unui test virtual organizat de armata americana, relateaza The Guardian, citand un oficial american.…

- O drona a fortelor aeriene americane, controlata de inteligenta artificiala, a decis sa isi "ucida" operatorul pentru a-l impiedica sa intervina in eforturile sale de a-si indeplini misiunea, in cadrul unui test virtual organizat de armata americana, relateaza The Guardian, citand un oficial american,…

- Inteligența artificiala care controla o drona militara a luat decizia de a ucide operatorul uman, pentru a-și putea executa misiunea, in timpul unui test simulat. Anunțul a fost facut de șeful departamentului de testare și operațiuni A.I. al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, conform Royal Aeronautical…

- Nvidia a anuntat luni ca dezvolta cel mai puternic supercomputer cu inteligenta artificiala (AI) din Israel, pentru a satisface cererea crescanda a clientilor pentru aplicatii AI, transmite Reuters. Nvidia, cea mai valoroasa companie producatoare de cipuri listata la bursa, a declarat ca sistemul bazat…

- Nvidia, cea mai valoroasa companie producatoare de cipuri listata la bursa, a declarat ca sistemul bazat pe cloud va costa sute de milioane de dolari si va fi partial operational pana la sfarsitul anului 2023. Gilad Shainer, vicepresedinte senior la Nvidia, a declarat ca Nvidia a lucrat cu 800 de startupuri…

- Inteligența artificiala iți ofera o noua perspectiva. Sistemul a generat fotografii care arata ,,idealul” in frumusețe, atat in cazul barbatului, cat și in cel al femeii. Imaginile au rezultat in urma analizarii bazelor de date din social media, dar și a cautarilor de pe World Wide Web. Imaginile A.I…

- Cantaretul britanic Sting a prezis joi o "lupta" a artistilor pentru a-si apara munca impotriva utilizarii inteligentei artificiale in industria muzicala, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Mai mulți parlamentari au depus un proiect de lege pentru limitarea fenomenului prin care se folosesc inregistrari falsificate pentru transmiterea unor mesaje ca și cand ar fi reale, cunoscut sub numele de deepfake.