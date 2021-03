Simulare Evaluare Națională la Limba și Literatura română. Elevii de clasa a VIII-a iau contact prima dată cu atmosfera de examen Elevii din clasele a VIII-a susțin astazi simularea pentru Evaluarea Naționala la limba și literatura romana. Pentru prima data, elevii vor avea ocazia sa ia contact cu atmosfera de examen. Simularea Evaluarii Naționale la limba și literatura romana va respecta standardele unui examen obișnuit. Elevii vor intra in clase supravegheate video, vor primi subiecte standard pentru toata țara și lucrarile vor fi corectate de profesori specializați. Evaluarea Naționala 2021 este un examen care se susține pentru prima data dupa o noua programa, de catre elevii care au invațat dupa un nou curriculum bazat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

