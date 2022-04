Stiri pe aceeasi tema

- Simulare EVALUARE NAȚIONALA 2022: luni incep testarile pentru elevii de clasa a VIII-a. Modele de subiecte Elevii de clasa a VIII-a susțin in perioada 4-6 aprilie simularea examenului de Evaluare Naționala 2022. Vor avea testari la Romana și Matematica, in condiții similare celor de examen. Luni, 4…

- SIMULARE Evaluare Naționala 2022: Modele de SUBIECTE și BAREME la Matematica și Limba Romana SIMULARE Evaluare Naționala 2022: Modele de SUBIECTE și BAREME la Matematica și Limba Romana CITEȘTE ȘI: BAREME ȘI SUBIECTE Simulare Bacalaureat 2022, proba la alegere: Cum se rezolva exercițiile primite Potrivit…

- Simulare BACALAUREAT 2022: Marți, testarea la Matematica sau Istorie – proba obligatorie a profilului. Modele de subiecte Sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2022 continua marți, 29 martie, cu testarea la Matematica sau Istorie – proba obligatorie a profilului. In salile de clasa, elevii…

- EVALUARE NAȚIONALA 2022: Modele de subiecte pentru elevii de clasa a VIII-a, la Romana și Matematica, din ultimii ani Modele de subiecte pentru Evaluare Naționala 2022. Elevii de clasa a VIII-a se pregatesc pentru examenul de Evaluare Naționala 2022, din vara. Rezultatele sunt importante pentru admiterea…

- Astazi, 28 martie 2022, au inceput simularile examenelor de Bacalaureat cu prima proba la Limba și Literatura Romana. La Subiectul al III-lea elevii de la uman și pedagogic au avut de facut un eseu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- SIMULARE Bacalaureat 2022: LUNI incep testarile. Peste 2000 de liceeni din Alba, așteptați sa participe. Modele de subiecte Luni, 28 martie, incepe simularea examenului de Bacalaureat 2022 in Alba și in țara. In județ, sunt așteptați sa participe peste 2000 de elevi de clasa a XII-a. In salile de clasa,…

- SIMULARE Bacalaureat 2022 și Evaluare Naționala, in Alba: Peste 5000 de elevi din județ sunt așteptați la probe. CALENDAR și modele de subiecte SIMULARE Bacalaureat 2022 și Evaluare Naționala, in Alba: Peste 5000 de elevi din județ sunt așteptați la probe. CALENDAR și modele de subiecte Simularile examenului…

- SIMULARE Bacalaureat 2022: Prima proba, la Limba si literatura romana, va avea loc pe 28 martie. CALENDAR și modele de subiecte SIMULARE Bacalaureat 2022: Prima proba, la Limba si literatura romana, va avea loc pe 28 martie. CALENDAR și modele de subiecte Elevii claselor a VIII-a și a XII-a, care se…