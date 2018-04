Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca s-a angajat sa mute piata de la rusi, Primaria Bistrita nu prea pare sa ii ia in serios pe cei care au avut intentia sa vanda, ramanand si anul acesta fara vreo alternativa sigura. De data aceasta, cei luati de fraieri au fost cei de la Teraplast, care nu au fost de acord sa primeasca…

- O firma infiintata abia in anul 2016, cu doar un an de activitate, pregateste ditamai cartierul rezidential in Viisoara. Acesta este compus din nu mai putin de 24 de case exclusiviste. Desi firma este noua, personajele din spatele sau sunt cunoscute si…controversate. Unul dintre cele mai grandioase…

- In mai putin de un an, Primaria Bistrita condusa de Ovidiu Cretu a reusit performanta sa cheluiasca aproape 100.000 de euro pe statii de autobuz. Este vorba despre 20 de bucati, care ar trebui sa aiba afisaj electronic care sa le spuna calatorilor ce rute includ statia respectiva si cand soseste urmatorul…

- Primarul Ovidiu Cretu vrea sa ia cu forta terenul de pe Bistricioarei, unde vrea sa faca o parcare. Proprietarul parcarii refuza de cativa ani buni sa vanda terenul, fiind nemultumit de suma oferita de municipalitate. Primaria Bistrita spera sa ia terenul obligat-fortat folosindu-se de o chichita legislativa.…

- Epopeea cladirii de pe Sincai pe care a ridicat-o Primaria Bistrita pentru a-si muta acolo o parte din activitate pare sa nu se mai termine. De curand, municipalitatea a dat in judecata firma care a ridicat cladirea pentru ca i-a pierdut cartea tehnica. Problemele cladiri de pe strada Sincai, care…

- Primaria Bistrița pregatește un nou sediu pentru Ocolul Silvic al municipiului. Acesta va fi amenajat intr-un fost punct termic din zona Ștefan cel Mare. Pe contractul de mai bine de un milion de lei a pus mana o fosta firma de casa, care, se pare, a reintrat in grațiile municipalitații. Ocolul Silvic…

- Primaria Bistrița se pregatește sa cheltuiasca anul acesta 100.000 de euro pe parcometre. Acestea vin sa ii ajute pe șoferi sa achite parcarea cu plata, mai ușor. Culmea este faptul ca Primaria Bistrița a mai avut o asemenea tentativa, in urma cu cațiva ani, care insa s-a dovedit total nefuncționala,…

- Dupa mai multe accidente, unele dintre ele tragice, care ar fi trebuit sa determine Primaria Bistrița sa se grabeasca sa amenajeze bariere la trecerile la nivel cu calea ferata de pe teritoriul orașului, lucrurile par sa se miște cu viteza melcului. Abia acum, municipalitatea a licitat studiile de fezabilitate…