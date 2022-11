Simptomele timpurii ale bolii Parkinson. Semnul aparent banal care trebuie să te trimită urgent la medic Tremorul specific bolii Parkinson apare chiar și atunci cand persoana nu se mișca. Poate sa fie vorba de o ușoara tremurare a degetelor, a mainii, a barbiei, a buzelor chiar și atunci cand corpul este in repaus și mușchii sunt relaxați. Aceste tremuraturi sunt unul dintre cele mai frecvente simptome ale bolii Parkinson, dar pacienții pot experimentat și alte simptome ale bolii inainte de a incepe tremorul. Scrisul de mana s-a schimbatModificarea scrisului apare la toți pacienții cu Parkinson. Daca inițial scrisul este mare, citeț, se poate observa ca odata cu imbolnavirea devine neclar și micuț.Scrisul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

