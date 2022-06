(FOTO/VIDEO) Sinistrul din Mariupol

În Mariupol, oraș-port cucerit de ruși, ruinele caselor au devenit morminte pentru familii întregi. Peste ruine au fost scrise numele victimelor, potrivit unei fotografii distribuite pe Twitter. In #Mariupol , the ruins of houses have become graves for entire families. Journalist Denis Kazansky pic.twitter.com/C1SL6t32vr — NEXTA… [citeste mai departe]