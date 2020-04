Simptome identificate pentru COVID-19 Statisticile medicale vorbesc tot mai des despre noi simptome identificate pentru COVID-19. Pierderea mirosului si gustului pot fi semne de infectarea cu noul coronavirus, iar ele trebuie luate in seama pentru o evaluare corecta a gradului de raspandire a bolii, atrag atentia medicii si cercetatorii. COVID-19, un virus nou, o boala noua, cu simptome de la cele mai grave: dificultate de a respira, febra sau tuse uscata, la manifestari asimptomatice. De cateva luni de cand a izbucnit pandemia intreaga comunitate medicala si stiintifica incearca sa contureze profilul cat mai exact al infectarii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

