Stiri pe aceeasi tema

- Manastirea Dragomirna, lacasul iubit al vladicii Anastasie Crimca, va fi gazda Simpozionului internațional „Moștenirea paisiana in spiritualitatea, arta și cultura contemporana. Anastasie Crimca, ctitor al primului spital din Moldova, la Suceava", in perioada 7-9 mai 2022.In cadrul ...

- Lacasul iubit al vladicii Anastasie Crimca, Manastirea Dragomirna, se pregatește in aceste zile de o serie de evenimente cu adevarat deosebite. In perioada 7-9 mai 2022, așezamantul monahal va fi gazda Simpozionului internațional „Moștenirea paisiana in spiritualitatea, arta și cultura contemporana.…

- In ziua de 1 mai 2022, Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, insotit de P.C. arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, P.C. arhim. Serafim Grigoras, staret al Manastirii Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava, Protos. Irineu Lichi, inspector in cadrul Sectorului Constructii,…

- Un sucevean de 26 de ani se plange ca nu poate face nunta la biserica din sat din cauza paracliserului care il tulbura și ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa-l inlocuiasca. ”Ma numesc …. , am 26 de ani și provin din satul ….., comuna ……, județul Suceava, al carei parohii este…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, in aceste zile dinaintea Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, perioada pregatitoare pentru primirea luminii Invierii Mantuitorului Iisus Hristos, la inițiativa elevilor Seminarului Teologic Liceal Ortodox…

- Un credincios din jnudețul Suceava ii cere aripeiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa-i arate unde se vorbește despre ortodoxie in Sfanta Scriptura. Inaltul prelat i-a dat un raspuns detaliat: ”Biserica de la inceput se numea „Biserica lui Dumnezeu” (Fapte 20, 28), expresie care, de altfel,…

- Credincioșii dintr-o parohie suceveana sunt nemulțumiți ca noul preot nu a venit in ultima perioada la slujbe așa ca s-au adresat arhiepiscopului Sucevei și Radauților. ”Sunt o credincioasa din Parohia …., unde ați numit un alt preot in locul preotului …. Acest preot, ……., nu se implica in slujba de…

- Pentru a sarbatori in mod deosebit bucuria zilelor de praznic inchinate Bunei Vestiri, hramul istoric al Manastirii Sihastria Putnei, cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, și a Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților,…