Stiri pe aceeasi tema

- Pianiștii din Moldova au fost invitați sa participe la cea de-a V-a ediție a Concursului Internațional al Pianiștilor ”Vladimir Krainev” de la Moscova, care va avea loc in luna martie 2023, transmite Noi.md Potrivit Casei Ruse din Chișinau, la concurs sint invitați sa participe pianiști din diferite…

- Tinerii muzicieni romani cu varste cuprinse intre 16 și 26 de ani sunt invitați sa participe la selectia anuala pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene (EUYO - The European Union Youth Orchestra).

- Studentii universitatilor de stat din Iasi au sansa de a castiga un internship organizat de Societata Nationala Nuclearelectrica la Centrala Nucleara de la Cernavoda. Sunt 27 de locuri pentru absolventii de studii superioare de licenta/ master, dar si pentru masteranzi aflati la studii, pe domeniile:…

- De multe ori politistii sunt primii sositi la locul producerii unui eveniment soldat cu victime omenesti, iar viata acestor oameni atarna de rapiditatea cu care se intervine pentru acordarea primului ajutor de baza, pana la sosirea personalului specializat din cadrul SMURD sau al Serviciului de Ambulanta…

- Nr. 110.577 din 1 septembrie 2022 LA DATORIE, PENTRU WEEKEND IN SIGURANTA Politistii ieseni vor fi prezenti in acest sfarsit de saptamana la evenimentele sociale organizate pe raza judetului Iasi si vor actiona pentru siguranta cetatenilor.In acest sfarsit de saptamana politisti ieseni vor fi la datorie…

- Nunta liderului AUR si a alesei lui a atras la Valcea cateva mii de oameni. De la Iasi, aproximativ 60 de oameni au strabatut tara ca sa-i vada. Printre ei, cei doi deputati de Iasi, Mihai Albisteanu si Daniel Ivanuta, si profesorul Silviu Gurlui, impreuna cu sotiile. Deplasarea s-a facut cu masinile…

- Rasturnare de situație in cazul conflictului sangeros ce a avut loc in luna iunie a acestui an la clubul Underground din municipiul Iași. Cei doi frați iordanieni, Carlos Al-Nimri și Castro Al-Nimri, suspectați ca ar fi injunghiat doi ieșeni in timpul unei altercații, au fost trimiși in judecata. De…