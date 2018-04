Simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri, la UAV

Evenimentul s-a desfasurat vineri 20 aprilie 2018, in Complexul M al Universitatii Aurel Vlaicu, partener al proiectului. Inițiativa proiectului și a conferinței a aparținut Casei Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, reprezentata de doamna director prof. Adela Redeș și se adreseaza dascalilor, preoților, studenților și elevilor din județul Arad. Acesta se doreste a fi un prilej pentru insuflarea patriotismului, cultivarea culturii, traditiei, naționalitații și identitații naționale romanești in randul elevilor dar și in societatea civila.

