- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, intrebat despre o posibila fuziune intre ALDE si Pro Romania pentru alegerile parlamentare, ca dupa localele din 27 septembrie conducerea celor doua partide se va reuni si va vedea care va fi formulata de colaborare care sa fie convenabila ambelor formatiuni politice.„Astazi…

- ​Presedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, vineri, ca exclude o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar si-ar dori o stânga unita pentru 2024.Întrebat într-o conferinta de presa daca se gândeste la o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare,…

- Comitetul Executiv Județean al PSD Timiș a validat toate candidaturile pentru primariile de comune și orașe și toate listele de ... The post Oferta PSD Timiș la alegerile locale appeared first on Renasterea banateana .

- Secretarul general al PNL Timiș, Alin Popoviciu, a reacționat la decizia de ieri a USR de a nu face alianțe preelectorale decat cu PLUS. Contactat de PRESSALERT.ro, Popoviciu a susținut ca ”ei (useriștii, n.a.) au vrut alianțe cu noi, nu noi cu ei. PNL Timiș va avea candidați peste tot. Daca ei așa…

- USR Timiș a decis, astazi, sa intre in razboi total cu PNL la alegerile locale. In ședința Biroului Permanent al USR Timiș s-a discutat despre alianțele preelectorale, avand in vedere ca au existat anumite discuții cu liberalii pentru a susține in anumite localitați candidați comuni pentru a-i detrona…

- Presedintele PMP Braila, Viorel Botea, a anuntat ca filiala pe care o conduce va participa la alegerile locale cu candidati proprii si ca exclude orice negociere cu privire la formarea unei aliante electorale sau sustinerea unei aliante electorale deja formate, potrivit Agerpres.Viorel Botea,…

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, le-a transmis, aseara, un mesaj tranșant colegilor din filiala, la cateva ore dupa ce a aparut informația ca fostul șef al social-democraților din județ, Titu Bojin, va candida la funcția de președinte al consiliului județean din partea ALDE. ”Așa cum am mai susținut…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania si primarul Sectorului 3, Robert Negoita anunta, oficial, duminica, alianta dintre cele doua partide, pentru alegerile locale din septembrie. Alianta se va numi "Pro Bucuresti 2020", Ponta declarand, deja, ca va merge cu un candidat pentru Primaria Capitalei, care va…