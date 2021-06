Comisia de la Venetia a trimis presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului o scrisoare in care solicita lamuriri suplimentare privind revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, a declarat, miercuri, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis.



"In cursul zilei de ieri, presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului au primit o scrisoare de la Comisia de la Venetia in care cere - pe un ton, zic eu, destul de hotarat - lamuriri suplimentare cu privire la revocarea inainte de termen a doamnei Renate Weber, Avocatul Poporului, scrisoare care a fost ascunsa…