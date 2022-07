Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj l-a transferat pe portarul italian Simone Scuffet, in varsta de 26 de ani, dupa ce a ratat aducerea lui Silviu Lung jr sau Florin Nița.Goalkeeper-ul italian a evoluat in cariera la Udinese, echipa pentru care a bifat 49 de meciuri in Serie A și Cupa Italiei, Spezia, Como, Kasimpasa, iar in…

- CS Universitatea Craiova a anuntat plecarea portarului Mirko Pigliacelli. Ultimul meci jucat de italian la gruparea olteana va fi cel cu Sepsi Sf. Gheorghe, programat vineri de la 21:30, in prima etapa a Superligii. ”Pentru acesti patru ani minunati, iti multumim, Mirko Pigliacelli”, se arata pe pagina…

- Maria Sole Ferrieri Caputi va deveni prima femeie care arbitreaza in Serie A sezonul viitor, dupa ce, vineri, a fost promovata in esalonul superior al corpului de arbitraj al meciurilor din fotbalul italian, scrie lequipe.fr, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mijlocașul ofensiv Bogdan Gavrila a semnat astazi un contract cu Dinamo 1948 și a efectuat primul antrenament in cantonamentul de la Saftica. Nascut pe 6 februarie 1992, Bogdan Gavrila a imbracat tricoul alb-roșu intre anii 2014 și 2016, 48 de meciuri, 4 goluri și 5 pase decisive in toate competițiile.…

- Petrolul Ploiesti a anuntat, luni, ca l-a transferat pe atacantul nord-macedonean Mirko Ivanovski. „Clubul nostru a ajuns la un acord cu atacantul nord-macedonean Mirko Ivanovski, acesta semnand cu FC Petrolul Ploiesti un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane. Bun venit, Mirko Ivanovski.…

- Fostul international roman Adrian Mutu a declarat, sambata, la Cluj, la lansarea cartii sale autobiografice "Revenirea din infern. Povestea nestiuta a vietii mele", ca volumul sau se doreste a fi un fel de mesaj de incurajare adresat in special tinerilor cum ca trecutul nu ne defineste, dupa ce el…

- CFR Cluj a oferit 300.000 de euro pentru Mihai Popa (21 de ani), portarul celor de la FC Voluntari, deținut in co-proprietate cu Astra. Mihai Popa, goalkeeper transferat de FC Voluntari de la Astra Giurgiu in vara lui 2021, a impresionat in primul sau sezon in poarta ilfovenilor. Popa a incasat 35 de…

- Deși au incercat din rasputeri sa joace ultima etapa a campionatului pe stadionul Ghencea, roș-albaștrii nu au reușit. Astfel, meciul dintre FCSB și CFR Cluj se va disputa la Buzau, exact cum a relatat și Puterea.ro zilele trecute. Anunțul locației unde va avea loc meciul dintre FCSB și CFR Cluj, de…