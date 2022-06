Stiri pe aceeasi tema

- Ramona de la Clejani are probleme cu legea, iar Spynews.ro a aflat ca aceasta e executata silit, asta dupa ce nu a facut plata facturilor la energie electrica. Cantareața face primele declarații la Antena Stars și susține ce s-a intamplat.

- Iulia Salagean a fost operanta de urgența la nivelul sanilor. Fosta iubita a celebrului afacerist, Alex Bodi, a avut parte de un atac de panica pe masa de operație. Blondina a trecut prin clipe grele in tipul operației, dar acum este bine. Aceasta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, mama Biancai Pop a oferit primele declarații, dupa ce ispita a fost externata de la Spitalul de Psihiatrie. Ce a marturisit femeia, dar și cum se simte bruneta dupa tratament.

- Cantareața Bibi a trecut printr-o desparțire luna trecuta, dar acum afișeaza un zambet larg și spune ca este bine și e entuziasmata pentru noile ei proiecte. Intr-un interviu pentru Antena Stars, tanara artista a facut primele declarații despre separarea de Antonio Pican.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gigi Becali a facut primele declarații, dupa ce a caștigat procesul cu Poliția Romana. Ce a marutirist latifundiarul despre victorie, dar și ce ar fi facut in cazul in care ramanea fara permis de conducere.

- Cristian Daminuța și soția lui nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! In urma cu cateva zile, baiatul fotbalistului a ajuns de urgența pe mainile medicilor, asta dupa ce a facut febra 39, urmata de o convulsie. Iata cum se simte in aceste momente! Declarații in exclusivitate la Antena…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul Roxanei Dobrițoiu a oferit primele declarații, dupa desparțire. Ce a marturisit toboșarul despre relația pe care a avut-o cu artista, dar și cu cine iși petrece de acum timpul, mai ales pentru ca este singur!