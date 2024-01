Simona Trașcă are planuri serioase! Blondina vrea să-și găsească…

Dupa o perioada in care a spus ca nu mai vrea sa auda de barbați și de iubire, iata ca Simona Trașca iși dorește acum sa simta din nou fiorii dragostei. Blondina ne-a declarat ca iși dorește foarte mult un iubit și e in cautare de partener, insa in ceea ce privește o eventuala nunta, nici nu vrea sa auda de așa ceva.