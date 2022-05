Stiri pe aceeasi tema

- Comediantul american Dave Chappelle a fost atacat marți seara pe scena de la Hollywood Bowl din Los Angeles de un agresor care l-a trantit la pamant inainte de a fi reținut și arestat, se arata in imaginile video verificate de Reuters. Un purtator de cuvant al Departamentului de Poliție din Los Angeles…

- Este știut faptul ca Ioana Nastase are o viața amoroasa destul de tumultuoasa. Mulți și-au dat cu parerea despre ce se intampla intre ea și Ilie Nastase, insa de data aceasta bruneta nu a mai rezistat și a postat pe Facebook un mesaj public pentru toți cei care ii doresc raul. Iata ce mesaj taios le-a…

- 27, 9% din moldoveni, considera ca doar Rusia este vinovata in conflictul din regiune, iar 11,2% sunt de parerea ca doar Ucraina. Cel puțin așa arata un sondaj realizat de BS-AXA-Center of Sociological Investigations and Markenting Research, pe un eșantion de 1012 persoane, metoda fața in fața, in…

- Bianca Pop face acuzații grave la adresa fostului iubit. Fosta ispita de la Insula Iubirii susține ca barbatul o harțuiește de cateva luni, pentru ca nu vrea sa mai aiba o relație cu el. Bruneta primește sute de mesaje de la barbați, pentru ca fostul partener i-ar pune anunțuri pe internet și ar vorbi…

- Un polițist francez a fost atacat cu cuțitul in orașul Marsilia, anunța presa occidentala. Agresorul a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Polițistul atacat facea parte dintr-o echipa formata din trei persoane. Una dintre aceste trei persoane este ranita. Atacul s-a produs sambata dimineața in…

- Un politist a fost ranit sambata la Marsilia, in sudul Frantei, de un barbat inarmat cu un cutit, care a fost apoi impuscat mortal, in fata unui centru de donatii pentru ucraineni, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- "Tocmai am avut o conversație cu @POTUS. Am discutat despre leadershipul american in sanctiuni antiruse si ajutorul apararii Ucrainei.Trebuie sa oprim agresorul cat mai curand posibil. Mulțumim pentru suport!", a transmis Zelenski, ]ntr-un mesaj postat pe Facebook.