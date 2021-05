Stiri pe aceeasi tema

- Romania is a natural supported of the free and quality press, of rights and fundamental liberties of human being, including to information or freedom of speech, but is also a potential target for disinformation campaigns, said on Friday, Simona Miculescu, Romania's ambassador to UNESCO. Simona…

- Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii, Universitatea din București (FJSC, UB), in parteneriat media cu PressHub, lanseaza vineri, traducerea in limba romana a manualului UNESCO „Jurnalism, fake news & dezinformare”, pentru educația de media și invațamantul jurnalistic. Manualul UNESCO este…

- Hațeg, 05.05.2021 – Pentru prima data in Romania, turiștii care vor vizita Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București, vor putea degusta produse gastronomice care respecta cerințele impuse de brandul internațional GEOfood. Proiectul pilot de introducere…

- Adelina, Cristi Chivu și cele doua fiice ale lor locuiesc in Milano. De ani de zile s-au stabilit in Italia. Iata cum arata acum soția fostului fotbalist, la 13 ani de cand a renunțat la cariera in televiziune. In urma cu ani de zile soția lui Cristi Chivu aparea pe micul ecran, in Romania. Adelina…

- Mai multe containere incarcate cu deșeuri au fost gasite in Portul Constanta Sud Agigea. Importul ilegal a fost facut de doua societati din Prahova și din București, iar polițiștii de frontiera au identificat la interior deseuri lemnoase, metalice, dar si deseuri periculoase, precum acumulatori si componente…

- Un numar de 405 copii, din cadrul a 17 clase „Școala dupa Școala” din județul Alba, au primit in luna martie, rechizite școlare, materiale didactice, culegeri de probleme cu teme specifice, in valoare de 20.000 de lei, in cadrul Proiectului „Educație spre vocație”. Aceste materiale vor contribui semnificativ…

- Aflarea concentrației de anticorpi dupa finalizarea imunizarii a devenit o noua preocupare a romanilor care se vaccineaza. Directoarea Centrului de Transfuzie Sangvina București explica cititorilor Libertatea cum pot fi citite valorile din buletinul medical. Elena Goșa: „Vedem valori atat de diferite,…

- In clasamentul Global Congestion Impact, publicat de INRIX, cea mai precisa aplicatie de trafic, dirijare si alertare rutiera, Bucureștiul este cel mai aglomerat oraș, noteaza Playtech.ro. Vor sa-i inchida gura. Voiculescu nu mai are acces la platforma unde se publica date despre vaccinare …