- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (128 WTA) care a fost invinsa in turul doi al calificarilor, dar care a ajuns pe tabloul principal dupa retragerea germanei Angelique Kerber, a fost eliminata, marti, in turul doi la Kremlin Cup. Irina Bara a fost invinsa in primul tur de cehoaica Tereza Martincova…

- Simona Halep va evolua marti in primul tur la Kremlin Cup, turneu de categorie WTA 500 Kremlin Cup de la Moscova. Meciul este al doilea de pe terenl central, dupa intalnirea dintre Ekaterina Alexandova si Ons Jabeur, care incepe la ora 14.30. Halep, locul 17 WTA si cap de serie numarul…

- Simona Halep va participa saptamana viitoare la turneul de la Moscova, competiție ce face parte din categoria WTA 500. Sportiva noastra a aflat numele adversarei din primul tur, dar si ce adversare poate intalni pe parcurs. In meciul de debut, Simona se va duela cu Anastasia Potapova (77 WTA). Cele…

- La turneul din Rusia, care va incepe pe 18 octombrie, romanca și-a aflat adversarele de pe tabloul principal. In primul tur, Halep (17 WTA) va juca cu o reprezentanta a gazdelor, Anastasia Potapova, locul 77 WTA. Daca trece in turul doi, sportiva noastra va lupta cu Veronika Kudermetova (locul 31 WTA)…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (11 WTA, 29 de ani) a anunțat turneele la care va evolua in ultima parte a anului 2021. Sportiva originara din Constanța va participa la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, programat in perioada 6 – 17 octombrie. Halep a caștigat ediția din 2015. Turneul are…

- Irina Bara, locul 118 WTA si cap de serie numarul 13, a fost eliminata, miercuri, in turul I al calificarilor pe tabloul principal al US Open, ultimul grand slam al anului. Ea a fost invinsa, cu scorul de 6-4, 6-1, de americanca Caroline Dolehide, locul 188 WTA, dupa un meci de o ora si 27 de minute.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 14 WTA), a anuntat, miercuri seara, ca s-a retras de la turneul de la Cincinnati. Halep ar fi trebuit sa joace cu americanca Jessica Pegula (locul 30 WTA), in turul doi. Sportiva din Constanța a precizat ca are o mica ruptura la adductor și ar fi fost…

- Simona Halep, locul 13 mondial si cap de serie 12, o va intalni pe sportiva poloneza Magda Linette, locul 44 mondial, in primul tur la Cincinnati. Halep si Linette s-au mai intalnit o singura data, in 2019, in turul doi la Roland Garros, cand s-a impus sportiva din Constanta. La Cincinnati, pe tabloul…