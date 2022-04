Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (21 WTA) a avut un meci intens la Madrid Open cu spaniola Paula Badosa, a doua jucatoare a lumii. Dar, a condus ostilitatile, a aratat iar ca un lider mondial caruia nimeni si nimic nu-i face fata. A trecut de iberica in doua seturi, cu 6-3, 6-1.

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse a reusit marti prima sa victorie in fata unei adversare din top 10, spaniola Paula Badosa (5 WTA), cu 6-3, 5-7, 6-4, in prima runda a turneului WTA 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 768.680 de dolari.