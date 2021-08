Simona Halep va părăsi top 10 mondial. Istoricul unei îndelungate performanțe Jucatoarea de tenis Simona Halep intra luni in cea de a 373-a și ultima saptamana consecutiva in top 10. Halep va cobori pe locul 13, incepand cu 09 august 2021. In 27 ianuarie 2014, Simona Halep intra in top 10 al clasamentului mondial feminin, unde a reușit sa se mențina timp de 373 de saptamani. Performanța ei reprezinta cea de a 8-a cea mai lunga serie de saptamani neintrerupte in top 10 de la inființarea clasamentului WTA (noiembrie 1975). Va pierde 190 de puncte acumulate Prezența ei in top 10 se incheie din cauza faptului ca va pierde 190 de puncte acumulate la turneul de la Toronto din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

