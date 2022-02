Simona Halep (30 de ani, locul 22 WTA) si-a aflat adversara din primul tur de la Dubai, turneu de categoria WTA 500, cu premii de 768.680 de dolari. Jucatoarea romana de tenis o va intalni pe americanca Alison Riske (locul 55 mondial, si beneficiara a unui wild card). Halep si Riske s-au mai intalnit de trei ori și de fiecare data s-a impus sportiva din Constanta. Pe tabloul principal la Dubai este si Irina Begu. Aceasta va evolua in primul tur cu o jucatoare din calificari. In calificari sunt prezente Jaqueline Cristian si Elena Gabriela Ruse The post Simona Halep si-a aflat adversara din primul…