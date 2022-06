Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. Desemnata cap de serie nr. 19, romanca a invins-o, in runda inaugurala, in trei seturi,…

- Barbora Krejcikova (26 de ani, 2 WTA), campioana en-titre de la Roland Garros, a fost eliminata inca din primul tur al Openului parizian. Jucatoarea din Cehia a fost invinsa in trei seturi de franțuzoaica Diane Parry (19 ani, 97 WTA), scor 6-1, 2-6, 3-6, la capatul unui meci care a durat doua ore și…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 21 WTA) s-a calificat, luni, in turul doi al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.527.250 de euro, dupa ce a invins-o cu 6-4, 6-4 pe frantuzoaica Alize Cornet (32 ani, 39 WTA).

- Jucatoarea din Constanta a dispus de Shuai Zhang, din China. Simona Halep a disputat astazi meciul de debut la turneul "Mutua Madrid Openldquo;, prima sa intrecere de cand a demarat colaborarea cu noul antrenor, Patrick Mouratoglou.Aflata pe locul 21 WTA, jucatoarea din Constanta a intalnit o pe Shuai…

- Irina-Camelia Begu (locul 70 WTA) a invins-o, vineri, pe belarusa Arina Sabalenka (locul 5 WTA si cap de serie numarul 1), cu scorul de 6-4, 6-4, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie WTA 1000 Miami Open. Meciul a durat o ora și 38 de minute. In primul set, Begu a reusit break-ul…

- Irina Begu (locul 70 WTA) s-a calificat, miercuri, in turul secund al turneului de categorie WTA 1.000 Miami Open, unde o va intalni pe favorita principala, Arina Sabalenka. In primul tur, Begu a invins-o pe americanca Hailey Baptiste (20 de ani si locul 122 WTA), beneficiara a unui wild card, scor…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse (24 ani, 57 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA 1.000 Miami Open (SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.369.455 de dolari.In turul intai, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-4, pe croata…

- Jucatoarea constanțeana Simona Halep o va intalni pe australianca Daria Saville (fosta Gavrilova) in turul doi de la turneul Miami Open 2022. In runda inaugurala, jucatoarea care in prezent ocupa locul 249 in ierarhia WTA si care a beneficiat de un wildcard pentru a juca la Miami a eliminat-o pe belgianca…