Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a anunțat ca a fost confirmata cu COVID-19, intr-un mesaj pe Twitter. Simona Halep a precizat ca e izolata la domiciliu și ca are simptome ușoare. „Ma simt bine … vom trece prin asta impreuna”, a adaugat Halep, intr-un mesaj in limba engleza. Simona Halep, in varsta…

- Fostul fotbalist brazilian Ronaldinho a anunțat ca a fost depistat pozitiv cu COVID-19.Anunțul a fost facut chiar de catre brazilian, pe pagina sa de Instagram.”Sunt de ieri in Belo Horizonte, unde am venit pentru a participa la un eveniment. Am facut testul și am aflat ca sunt pozitiv”, a scris fotbalistul.Ronaldinho…

- ​Jucatoarea Iga Swiatek, campioana de la Roland Garros, a intrat în izolare dupa ce a fost în contact cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, infectat cu noul coronavirus, informeaza le soir.be.Vineri, Swiatek a fost decorata de presedintele polonez, pentru succesul înregistrat…

- Un mesaj prin sistemul Ro-Alert a fost transmis de catre Departamentul pentru Situații de Urgența, joi dimineața, locuitorii municipiului Bacau fiind avertizați ca rata de infectare este peste 3 la mie: ATENTIE! In municipiul Bacau nivelul de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Decesul doctoritiei Mioara Neagu, de 48 de ani, rapuse de infectia cu COVID-19, a lasat in urma lacrimi si durere. Fiica sa, studenta la Facultatea de Farmacie, a transmis un mesaj sfasietor pentru mama sa.

- Președintele american Donald Trump a fost externat, dupa doar trei zile petrecute in spital, și s-a intors la Casa Alba. In balconul reședintei sale, Trump și-a scos masca, pentru ca fotoreporterii și cameramanii sa aiba imagini bune cu el.

- Simona Halep a decis sa nu participe la editia din acest an a US Open, din cauza riscurilor provocate de pandemia de coronavirus. Sportiva de pe locul 2 mondial a ales sa ramana in Romania si sa se antreneze pe zgura pentru finalul de sezon. In care a ales sa participe la turneul de categorie […] The…

- Noul coronavirus face victime și in randul polițiștilor, astfel ca, in cursul zilei de ieri, sindicatul Europol a facut anunțul trist al morții celui de-al doilea coleg ucis de „virusul ucigaș”. Vecea Cristian, in varsta de 43 de ani, era polițist de frontiera la Jimbolia, județul Timiș. Moartea sa…