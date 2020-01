Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a spulberat-o pe estoniana Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1, miercuri, la Melbourne. Halep a atins pentru a doua oara semifinalele la…

- Garbine Muguruza (32 WTA), fost lider mondial și deținatoare a doua trofee de Mare Șlem, e din nou in sferturi de finala intr-un turneu major, dupa o pauza de aproape doi ani. Iberica poate fi adversara Simonei Halep (28 de ani, 3 WTA) in semifinalele Australian Open. Simona Halep joaca miercuri dimineața,…

- Tenismena estona Anett Kontaveit (31 WTA) a prefațat partida cu Simona Halep (3 WTA), din sferturile de finala ale Australian Open, declarand ca este conștienta de calitațile sportivei din Romania.Kontaveit a invins-o in optimile de finala de la Australian Open, luni, pe poloneza Iga Swiatek…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat, luni, la Melbourne , in sferturile de finala ale turneului Australian Open. Romanca a trecut in doua seturi belgianca Elise Mertens, cap de serie numarul 16, scor 6-4, 6-4. Halep (28 ani), a patra favorita, s-a impus dupa o ora si…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in runda a treia a turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o fara probleme pe britanica Harriet Dart, cu 6-2, 6-4, joi, la Melbourne, informeaza AGERPRES . Halep (28 ani), a patra favorita,…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) are șanse mari la o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Reluarea colaborarii cu Darren Cahill pare un argument puternic in viziunea celor care creeaza cotele in tenisul feminin. Halep este vazuta cu a patra șansa la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian…