- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a patra favorita, o va infrunta pe americanca Jennifer Brady in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate joi. Halep (28 ani), care a pierdut in optimi…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) și-a aflat in aceasta dimineața adversara din primul tur și tabloul complet de la Australian Open. Romanca o va intalni pe Jennifer Brady, 49 WTA, din SUA. Jennifer Brady, 24 de ani, a avut un parcurs excelent anul acesta la Brisbane, primul turneu al anului pentru ea,…

- Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, va evolua impotriva americancei Jennifer Brady, locul 49 WTA, in primul tur al Australian Open, s-a stabilit in urma tragerii la sorti de joi. Dava va trece de Brady, Halep va juca in turul al doilea cu japoneza Misaki Doi, locul 80 WTA, sau cu o…

- Elena-Gabriela Ruse, Laura-Ioana Paar si Marius Copil au acces, joi, in turul al doilea al calificarilor Australian Open, relateaza news.roElena-Gabriela Ruse, locul 181 WTA, a invins-o, cu scorul de 6-7 (5), 7-5, 6-4, pe Usue Maitane Arconada (SUA), locul 131 WTA si cap de serie numarul 28,…

- Simona Halep, locul 4 WTA și 28 de ani, joaca marți, in turul 2 de la WTA Adelaide, contra croatei Ajla Tomljanovic, locul 52 WTA, 26 de ani. Este singurul turneu dinainte de Australian Open 2020, primul Grand Slam al anului, disputat intre 20 ianuarie și 2 februarie. Simona Halep va incerca la Adelaide,…

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, isi va afla, luni, adversara din turul al doilea al turneului de la Adelaide, potrivit news.ro.Romanca va evolua, marti, in mansa a doua, in care este direct acceptata, cu invingatoarea din meciul dintre australianca Ajla Tomjlanovici, locul…

- Simona Halep, lcoul 3 WTA si cap de serie numarul 2, îsi va afla, luni, adversara din turul al doilea al turneului de la Adelaide, potrivit News.ro.Românca va evolua, marti, în mansa a doua, în care este direct acceptata, cu învingatoarea din meciul dintre australianca…

- Naomi Osaka, a treia favorita, a invins-o, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-3, pe olandeza Kiki Bertens, locul 9 WTA si cap de serie numarul 6, dupa un meci care a durat doua ore. In urma acestui succes, japoneza va reveni pe pozitia a treia in ierarhia WTA dupa o saptamana, in locul Simonei Halep,…