Simona Halep – Kurumi Nara, in primul tur de la Wimbledon 2018. Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, va juca marți impotriva japonezei in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. ACTUALIZARE 2 iulie, ora 21.00. Meciul Simonei Halep cu japoneza Kurumi Nara este programat sa inceapa de la ora 18.30. Se știe și programul la care vor juca ceilelalte romance: Ana Bogdan (ora 13.30) și Monica Niculescu (ora 17.30). Tot maine, și tot la simplu, Marius Copil are meci de la ora 15.00. ACTUALIZARE 2 iulie. Sloane Stephens, eliminata de la Wimbledon.…