Simona Halep – Kaia Kanepi, in primul tur de la US Open 2018. Jucatoarea romana, numarul unu mondial si principala favorita, o va infrunta pe estona in prima runda a turneului, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York. Halep (26 ani), care anul trecut a pierdut in primul tur la US Open, s-a impus in singurul sau meci cu Kanepi (33 ani, 44 WTA), in 2014, la Doha, cu 6-4, 3-6, 7-6 (5), in turul al doilea. Kanepi a ajuns pana in sferturi la editia din 2017. Numarul 1 mondial a fost repartizata pe aceeași parte de tablou cu Serena Williams, Venus…