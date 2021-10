Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Gabriela Ruse s-au calificat în optimile probei de dublu de la Indian Wells, iar la finalul duelului Simona a fost numai un zâmbet. Dovada stau postarile facute de fosta lidera a ierarhiei WTA. Indian Wells: Când va avea loc meciul Simonei Halep cu Marta KostyukVictoria…

- Perechea Simona Halep / Gabriela Ruse (Romania) s-a calificat in optimile de finala ale probei de dublu la Indian Wells (California; SUA), turneu WTA 1.000 in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.150.470 de dolari. In runda inaugurala, constanteanca si partenera sa au invins, in doua…

- Perechea Simona Halep (29 de ani, locul 414 WTA la dublu) - Gabriela Ruse (23 de ani, 115 WTA) s-a calificat in turul 2 la Indian Wells dupa o victorie in doua seturi, 7-5, 7-6 (9-7) cu Darija Jurak (37 de ani, 15 WTA) și Andreja Klepac (35 de ani, 28 WTA), favoritele numarul 7 al intrecerii de dublu.…

- Organizatorii de la Indian Wells au anunțat programul zilei de vineri, iar pe arena centrala va avea loc partida dintre Simona Halep și Marta Kostyuk. Conform programului, duelul dintre Halep și Kostyuk va fi al doilea de pe cea mai mare arena a complexului și va începe undeva în…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru / Nadia Kicenok a fost invinsa de americancele Asia Muhammad / Jessica Pegula cu 6-3, 3-6, 10-7, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului de tenis Indian Wells (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 8.150.470 de dolari. Americancele au obtinut victoria…

- Simona Halep vrea cu orice preț sa aiba cat mai multe meciuri in picioare și sa revina la forma de dinaintea accidentarii. In acest sens, fosta lidera a ierarhiei WTA a ales sa participe și in proba de dublu de la Indian Wells, informeaza Hotnews . Astfel, Simona va face pereche la competiția de categorie…

- Simona Halep a invins-o pe Elena Ribakina din Kazahstan, 7-6 (11), 4-6, 6-3 , și a ajuns pentru a treia oara in cariera in turul 4 de la US Open. Meciul dintre Halep și Ribakina , din turul al treilea de la US Open 2021, a fost primul de pe Louis Armstrong Arena și a durat 2 ore și 22 de minute. Primul…

- Numarul țarilor al caror Plan Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost aprobat crește la 16 din 27, conform datelor oferite de reprezentanții Comisiei Europene. In cazul Romaniei, o decizie se va lua abia la toamna. Primul plan aprobat a fost cel al Portugaliei, pe 16 iunie. Austria, Belgia,…