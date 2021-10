Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a fost invinsa de Maria Sakkari (26 de ani, 7 WTA), scor 4-6, 4-6, in sferturile de finala de la Moscova. Nivelul primului set al sfertului de finala dintre Halep și Sakkari a fost unul extraordinar, dupa cum era de așteptat. Forța din forehand-ul grecoaicei și urcarile…

- Cap de serie numarul 3, jucatoarea din Grecia a condus in setul doi cu 3 0 si 5 1.Constanteanca Simona Halep 30 de ani, 19 WTA a disputat astazi meciul din sferturile de finala ale turneului Kremlin Cup, de la Moscova. A opta favorita a intrecerii a intalnit o in premiera in circuitul profesionist pe…

- Simona Halep (30 ani, 19 WTA și cap de serie numarul 8) va evolua vineri in sferturile de finala ale turneului de la Moscova, impotriva grecoaicei Maria Sakkari (26 ani, 7 WTA). Cele doua jucatoare de tenis vor fi adversare in premiera in circuitul profesionist. Meciul va fi al patrulea al zilei pe…

- Simona Halep, 30 de ani, 19 WTA, a invins-o, joi, pe Veronika Kudermetova, 24 de ani, 32 WTA, scor 6-1, 7-6, in optimile de finala ale turneului WTA Kremlin Cup, de la Moscova, Rusia, informeaza Gazeta Sporturilor.Partida dintre Simona Halep și Veronika Kudermetova a fost decisa in o ora și 44 de minute,…

- Jucatoarea Maria Sakkari din Grecia, locul 7 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 500 Kremlin Cup de la Moscova, conform news.ro Ea a abeneficiat de abandonul jucatoarei ruse Anna Kalinskaia, locul 125 WTA, venita din calificari,…

- ​​Simona Halep a revenit în țara dupa eliminarea de la Indian Wells, sportiva noastra vorbind despre traseul de la turneul californian, dar și despre competițiile la care va mai juca în acest an."A fost un drum lung, cu o escala mare, de șapte ore, dar bine ca sunt acasa. Este greu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (11 WTA, 29 de ani) a anunțat turneele la care va evolua in ultima parte a anului 2021. Sportiva originara din Constanța va participa la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, programat in perioada 6 – 17 octombrie. Halep a caștigat ediția din 2015. Turneul are…

- Eliminata în optimi la US Open, Simona Halep a anunțat turneele la care va participa în urmatoarea perioada. Locul 11 WTA, Simona a precizat ca va lua parte și la turneul de la Cluj-Napoca.BNP Paribas Open - Indian Wells, SUA6 - 17 octombrie 2021Categorie "WTA 1000",…