Risipa de bani publici in extrasezon. Cosurile de gunoi de 600 de euro bucata au impanzit statiunea Mamaia

Cosurile de gunoi de 600 de euro, amplasate, din 10 in 10 metri, chiar in locurile in care deja existau cate doua cosuri Se intampla in statiunea Mamaia, in extrasezon In primavara acestui… [citeste mai departe]