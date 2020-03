Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, principala favorita a turneului de la Dubai, va juca astazi, de la ora 17.00, finala competiției din Emiratele Arabe Unite. Romanca o va avea ca adversar pe Elena Rybakina (19 WTA), din Kazakhstan. 3-4, game Rybakina: Kazaha preia din nou conducerea dupa ce și-a facut fara prea mai probleme…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat fara probleme in finala turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, vineri, dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady cu 6-2, 6-0. Principala favorita (28 ani) a obtinut…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a inceput cu o victorie dramatica turneul WTA din Dubai. Constanteanca, numarul 2 mondial, a invins-o pe Ons Jabeur din Tunisia, scor 1-6, 6-2, 7-6 in optimile de finala ale competitiei.

- SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA. Meciul este al doilea din sesiunea de seara care incepe nu inainte de ora 17.00. Inaintea partidei romancei se joaca intalnirea Petra Martici - Anett Kontaveit/Anastasia Pavliucenkova. Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a invins-o foarte greu pe tunisianca Ons Jabeur, cu 1-6, 6-2, 7-6 (7), miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari. Foto: (c) ALI HAIDER / AGERPRES FOTO…

- Sportiva rusa Ekaterina Makarova, in varsta de 31 de ani, și-a anunțat, marți, retragerea din tenis. Ea s-a aflat in top 10 WTA atat la simplu, cat și la dublu, anunța MEDIAFAX.Makarova a evoluat la doar trei turnee in 2019, ultimul avand loc la Dubai, in februarie. Rusoaica și-a anunțat retragerea…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, a postat un mesaj emotionant pe contul sau de Facebook, in urma decesului primului ei antrenor, Nicusor Ene. ''... doar ce am aterizat de la Dubai, acolo unde am facut pregatirea pentru noul an. De fiecare data cand ajung o sun…

- Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) este printre jucatoarele nominalizate la premiul „Favorita fanilor”, o intrecere pe care a caștigat-o in ultimii doi ani. Simona Halep poate fi votata AICI pentru premiul „Favorita fanilor”. Caștigatoarea de la Wimbledon are fani la orice turneu evolueaza, iar aceștia…