- Simona Halep, 30 de ani, locul 21 WTA, a fost eliminata miercuri, 4 mai, in sferturile turneului de la Madrid (Spania). Constanțeanca a fost invinsa de tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA), scor 3-6, 2-6, informeaza Gazeta Sporturilor . Deși era considerata favorita la caștigarea turneului, Halep…

- Simona Halep, locul 21 WTA, si Ons Jabeur din Tunisia, locul 10 WTA si cap de serie numarul 8, vor evolua, miercuri, in optimile de finala ale Madrid Open. Partida a fost programata de la ora 13.00, fiind prima de pe arena Manolo Santana. Simona Halep, 30 de ani, si Ons Jabeur, 27 de ani, s-au mai intalnit…

- Oksana Shishkova a cucerit 5 medalii pentru Ucraina la Jocurile Paralimpice de la Beijing, 3 de aur și doua de argint. Grație acestor performanțe, sportiva de 30 de ani, care a participat la probele de parabiatlon și ski cross-country, a obținut locul 3 in topul medaliaților de la Jocurile Paralimpice…

- Dupa ce a trecut de Sorana Cirstea in precedentul meci, Simona Halep o intalnește pe Petra Martic (79 WTA) in sferturile de la Indian Wells (WTA 1000). Partida este LiveText pe HotNews.ro și in direct pe Digisport 2.

- Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA) și Simona Halep (30 de ani, locul 23 WTA) se intalnesc astazi, dupa ora 18:30, in faza optimilor turneului de la Dubai. Partida va putea fi urmarita live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 2. In turul 1, Simona Halep a trecut de Alison Riske, 6-2, 6-4, in vreme…

- Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA) o infrunta astazi, in jurul orei 12:00, pe iberica Paula Badosa (24 de ani, 5 WTA), in primul tur al turneului de la Dubai. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Invingatoarea din aceasta partida o va intalni in turul…

- Fara antrenor, dar cu un sparring partner de la Academia Patrick Mouratoglou, Simona Halep debuteaza la WTA Dubai contra americancei Alison Riske (locul 53 mondial). Sportiva noastra a caștigat toate partidele anterioare (trei la numar), iar acum iși dorește o noua victorie. Meciul dintre Halep și Riske…

- ​Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va întâlni în primul tur al turneului "WTA 500" de la Dubai (14-19 februarie), în urma tragerii la sorți care a avut loc sâmbata.În meciul de debut, Simona (22 WTA) se va duela cu americanca Alison…