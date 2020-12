Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, desemnata pentru a șasea oara Sportivul Anului in Ancheta GSP, vorbește despre senzațiile traite intr-un an fara precedent, in care pandemia a bulversat luni in șir circuitul și planurile jucatorilor. Numarul doi mondial țintește sus pentru 2021.

- ​​Simona Halep a declarat ca nu a cerut niciodata nimic de la Federatia Româna de Tenis si nu a "luat niciun ban" de la for, ea considerând ca trebuie sa joace pentru România "fara nimic". Halep a precizat însa ca în 2011 i s-a spus ca nu mai are voie…

- ​Sezonul 2020 s-a încheiat pentru Simona Halep odata cu eliminarea din optimile de la Roland Garros. Numarul doi mondial se pregatește în acest moment pentru anul viitor și a oferit detalii despre condițiile în care va participa la Australian Open, ediția din 2021. În…

- Sofia Kenin (21 de ani, 6 WTA) a invins-o pe Petra Kvitova (30 de ani, 11 WTA), scor 6-4, 7-5, și o va infrunta pe Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) in finala Roland Garros 2020. Sofia Kenin, caștigatoarea din acest an de la Australian Open, are șansa la un nou trofeu de Grand Slam. Va lupta pentru el cu…

- Australianca Ashleigh Barty va incheia actualul sezon din postura de lider al clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dupa ce romanca Simona Halep a pierdut duminica in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, transmite Reuters. Barty nu a participat la ultimele…

- ​Odata cu eliminarea de la Roland Garros (în faza optimilor) Simona Halep intra într-o perioada în care va încerca sa se bucure de timpul liber, de o vacanța. Numarul doi din clasamentul WTA a vorbit deschis despre 2020, cu bune și rele. Bucuria de a putea juca tenis…

- ​Mutat în toamna din cauza pandemiei de coronavirus, turneul de la Roland Garros propune în acest an o rețeta financiara mult redusa pentru sportivii care-i vor calca pragul. Premiile au intrat la apa în 2020 daca este sa le comparam cu ceea ce a fost în 2019. Ba, mai mult, învingatoarea…