Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a luat o decizie neașteptata, ce ii va bucura profund pe fanii sai. Sportiva romanca a hotarat sa se inscrie, pe ultima suta de metri, la un prestigios concurs de tenis, dupa ce, inițial, anunțase ca nu va mai participa la anumite competiții din cauza virusului.

- Romania pare ca urmeaza sa devina una dintre cele mai importante membre ale NATO, dupa ce pe teritoriul țarii noastre vor fi mutate operațiuni foarte importante ale Organizației. In plus, tot in Romania va avea loc un exercițiu militar fara precedent! NATO iși muta in Romania operațiuni importante Ceremonia…

- Simona Halep a reușit sa iși surprinda fanii dupa ce și-a facut o schimbare neașteptata de look. Sportiva nu a ratat ocazia sa arate tuturor rezultatul, iar reacțiile au fost pe masura. Pagina de Instagram a acesteia s-a umplut instant de comentarii!

- Tenismena de origine sarba Olga Danilovici a pus-o la zid pe Simona Halep, numarul 2 in ierarhia mondiala WTA. Sportiva de 19 ani a afirmat ca tenismenele din fruntea ierarhiei WTA nu au un statut de star in zilele noastre. Astfel, Danilovici a afirmat ca, in afara de Serena Williams și Naomi Osaka,…

- Sportiva din Constanta a vorbit si despre perioada de carantina si a dezvaluit ca este cea mai lunga pauza pe care a facut-o in cariera. Intrebata daca a invatat sa gateasca in perioada in care a stat departe de terenul de tenis, Simona Halep a starnit hohote de ras. "Am stat doua luni!…

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, s-a aflat, duminica, la Cluj Napoca, unde a susținut un meci demostrativ de dublu mixt alaturi de Horia Tecau, la finalul turneului Winners Open.Sportiva din Constanța s-a declarat gata de a relua activitatea, dupa ce competițiile majore de tenis au fost suspendate din…

- Annes era cat pe ce sa-și vada visul implinit. Din pacate insa, toate planurile de nunta i-au fost date peste cap, iar cantareața a fost nevoita sa anuleze marele eveniment. Iata care este motivul hotararii sale!

- Campioana de la Wimbledon are rețineri in ce privește disputarea turneului de Mare Șlem de la New York in condițiile de restricții propuse de organizatori „Am, cu siguranța, mari temeri in legatura cu deplasarea acolo in aceste condiții", a declarat Simona Halep intr-un interviu prin e-mail pentru New…