- Jucatoarea de tenis din Constanta, Simona Halep s a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.Simona Halep a invins o pe sportiva din Muntenegru, Danka Kovinic cu 6 2, 6 1, sambata, in runda treia la Melbourne.Halep si a asigurat un cec de 328.000 de…

- Simona Halep este „ca un munte“ la aceasta ediție de la Australian Open, toate jucatoarele pe care le intalnește lovindu-se, parca, de un zid in momentul in care se intalnesc cu romanca. Dupa victoriile clare cu Frech și Haddad Maia, Simona nu a intampinat nicio problema nici cu Danka Kovinic, pe care…

- Simona Halep, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, s-a calificat pentru a saptea oara in optimile de finala ale Australian Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Danka Kovinici din Muntenegru, locul 98 WTA. Simona Halep a declarat, sambata, dupa ce a invins-o pe Danka Kovinici…

- Simona Halep s-a calificat pentru a cincea oara consecutiv in faza optimilor la Australian Open și simte ca jocul incepe sa ii funcționeze din ce in ce mai bine. In optimile de la Australian Open, Simona Halep o va infrunta pe Alize Cornet, cea care a trecut de Tamara Zidansek cu 2-1 la seturi, dupa…

- Deși a fost o victorie rapida, meciul dintre Simona Halep și Danka Kovinic din turul 3 de la Australian Open a avut parte de cateva momente interesante. In optimile de la Australian Open, Simona Halep o va infrunta pe Alize Cornet, cea care a trecut de Tamara Zidansek cu 2-1 la seturi, dupa un meci…

- Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) o intalnește in aceasta dimineața, nu inainte de ora 03:30, pe muntenegreanca Danka Kovinic (25 de ani, 83 WTA), in turul III de la Australian Open. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Pentru Simona, va fi al doilea…

- Simona Halep, meci important la Australian Open. Fostul lider mondial va incerca sa atinga optimile de finala ale competiției de Grand Slam. In calea sa se afla muntenegreanca Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), invingatoare in fața Emmei Raducanu in turul 2. Partida dintre Simona Halep și Kovinic va…

- Simona Halep a declarat, marti, in conferinta de presa organizata dupa primul meci jucat la Australian Open, ca visul ei este sa ajunga din nou in finala grand slam-ului de la Antipozi. "Primul meci este intotdeauna greu. Am fost foarte nervoasa, dar sunt bucuroasa de modul in care am jucat, de modul…