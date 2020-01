Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a pierdut dramatic primul set al finalei de la Australian Open, in fața Garbinei Muguruza. Primul set a fost cu adevarat dramatic și a fost caștigat de Muguruza la tie-break.La finalul primului set, Simona Halep a avut o ieșire nervoasa și s-a descarcat lovind cu racheta de pamant.…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o pe Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA), scor 6-1, 6-1, și s-a calificat in semifinalele Australian Open 2020. Campioana de la Wimbledon a recunoscut ca urmeaza unele rutine care i-au asigurat confortul la Melbourne. Simona Halep va juca in semifinalele Australian…

- Australianul Nick Kyrgios (24 de ani, 26 ATP) crede ca Ashleigh Barty (1 WTA) o va depași pe Simona Halep (3 WTA) in cursa pentru trofeul de la Australian Open. Simona Halep va juca in semifinalele Australian Open 2020 cu spanioloaica Garbine Muguruza (32 WTA, 26 de ani). Meciul are loc joi dimineața,…

- ​Îi place sa interpreteze o partitura ofensiva, fiind o jucatoare capabila sa produca multe lovituri câștigatoare într-un meci. Lovitura favorita este forehand-ul (agresiv, exploziv, aspru), dar sta foarte bine și la capitolul backhand. Anett Kontaveit (31 WTA) se afla la cea mai buna…

- Simona Halep (28 de ani), locul 3 WTA, va juca, joi, de la ora 10:00, in turul II al turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului, impotriva britanicei Harriet Dart (23 de ani), pozitia 173 in ierarhia mondiala, jucatoare venita din calificari. Meicul va avea loc pe „Rod Laver Arena”. Campioana…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) e pregatita de Australian Open. Inaintea turneului, romanca a vorbit despre cum trebuie sa arate partenerul ideal de antrenament. Simona Halep (28 ani, locul 4 WTA), va debuta la Australian Open marți, 21 ianuarie, impotriva lui Jennifer Brady (24 de ani, locul 49 WTA).…

- Simona Halep a fost invinsa, joi, de Arina Sablenka, in al doilea meci de simplu disputat de jucatoarea romana in 2020. Cu toate acestea, Halep spune ca este pregatita pentru primul grand slam al anului.Citește și: SURSE - PNL pregatește o mutare care va provoca CUTREMUR in politica: liberalii…

- Simona Halep 28 de ani, locul 4 WTA n a petrecut prea mult in noaptea de Revelion pentru ca in dimineata zilei de 1 ianuarie 2020 a plecat, alaturi de staff ul ei si de iubitul Toni Iuruc, in Australia, acolo unde va pregati prezenta la primul Grand Slam al anului, Australian Open, informeaza digisport.ro.Insa,…