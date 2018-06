Stiri pe aceeasi tema

- "Sa nu lasam o caricatura mica 39; 39;, din "pagina a saptea a unui saptamanal satiric, care a facut din libertatea sa de expresie insolenta si provocarea sensibilitatilor de orice fel o traditie binecunoscuta 39; 39;, 39; 39;sa ne strice o bucurie atat de mare 39; 39;, ca victoria Simonei Halep la…

- Luca Niculescu, ambasadorul Romaniei la Paris, a postat, vineri, un mesaj pe Facebook, in care afirma ca a primit zeci de mesaje din partea celor mai inalte oficialitati franceze dupa succesul Simonei Halep la Roland Garros. Luca Niculescu le recomanda romanilor sa nu lase o “caricatura mica”, din pagina…

- Mesajul Ambasadei Franței la București, dupa apariția caricaturii cu Simona Halep din Charlie Hebdo. Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat ca revista umoristica Charlie Hebdo “nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze” și ca „libertatea de exprimare si libertatea…

- Libertatea de exprimare si libertatea presei sunt principii fundamenate, dar cariatura cu Simona Halep nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze, se arata intr-o declaratie a Ambasadorului Frantei in Romania(Console si accesorii gaming), Michele Ramis.(CITEȘTE ȘI: SIMONA HALEP,…

- Libertatea de exprimare si libertatea presei sunt principii fundamenate, dar cariatura cu Simona Halep nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze, se arata intr-o declaratie a Ambasadorului Frantei in Romania, Michele Ramis, la solicitarea News.ro . “Victoria istorica a Simonei…

- Mihai Gadea, realizatorul emisiunii "Sinteza zilei", a surprins joi seara printr-o tinuta dedicata francezilor de Charlie Hebdo, publicatia de satira care a publicat o caricatura jignitoare pentru Simona Halep.Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo a ironizat victoria Simonei Halep la…

- Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Ambasadele tarii noastre in Franta si in Statele Unite ale Americii au felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria obtinuta sambata la Roland Garros. "Felicitari, Simona Halep pentru…

- Nadia Comaneci va ajunge la Paris sa o sustina pe Simona Halep in finala de la Roland Garros. Fosta mare gimnasta a transmis si un mesaj pe twitter, conform Antena3.ro. "Ne vedem la Paris. Determinare. Bravo, Simona", a scris Nadia. In loja Simonei Halep se vor mai afla parintii ei, dar si fostii mari…