Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) a declarat, marti, in conferinta de presa organizata dupa primul meci jucat la Australian Open, ca visul ei este sa ajunga din nou in finala primului turneu de Grand Slam al anului. “Primul meci este intotdeauna greu. Am fost foarte nervoasa, dar sunt bucuroasa…

- ​Simona Halep este în turul al doilea de la Australian Open dupa victoria contra jucatoarei Magdalena Frech. La finalul disputei, fosta lidera mondiala a oferit un punct de vedere în legatura cu scandalul care a ținut capul de afiș al ultimelor zile: expulzarea lui Novak Djokovic din Australia…

- Simona Halep s-a calificat in runda a doua a turneului Australian Open, primul Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3, astazi, la Melbourne.Halep (30 ani, 15 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 29 de minute in fata unei adversare care a jucat cu tenacitate.Halep,…

- Simona Halep, Sorana Cirstea și Irina Begu au avut o zi excelenta și au reușit calificarea in turul II la Australian Open, urmand a juca din nou joi. Cele trei romance continua in primul turneu de Grand Slam al anului, la capatul unor prestații foarte bune, pentru care vor fi recompensate. ...

- Halep (30 ani, 15 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 29 de minute in fata unei adversare care a jucat cu tenacitate, scrie realitateasportiva.net. Halep, finalista in 2018 la Australian Open si sfertfinalista la editia de anul trecut, a debutat cu break, dar poloneza a castigat urmatoarele doua ghemuri.…

- Toate cele 5 romance prezente din oficiu pe tabloul principal a competiției feminine de tenis de la Melbourne au trecut in turul secund, lista fiind inchisa de Simona Halep, care s-a impus marți dimineața in fața polonezei Magdalena Frech (102 WTA), dupa un meci destul de incalcit. Simona Halep a invins…

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) va evolua marți dimineața, nu inainte de ora 05:30, in primul tur de la Australian Open. Finalista din 2018 se dueleaza cu jucatoarea poloneza Magdalena Frech (24 de ani, 105 WTA). Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport. Daca trece de Magdalena Frech,…

- Irina Bara a fost invinsa de bulgaroaica Viktoria Tomova, cu 6-2, 6-1, vineri, la Melbourne, in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open. Bara (26 ani, 136 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 17 minute. Romanca a avut procentaje scazute la serviciu, castigand…